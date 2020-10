SHOWBIZ • 12 Oct 2020 - 07:00 AM

La cantante Selena Gomez no ha tenido reparo a la hora de abrir su corazón en las redes sociales y confesar que, especialmente en los primeros e inciertos tiempos de la pandemia del coronavirus, su salud mental se resintió considerablemente y, en consecuencia, le llevó a sufrir una ligera depresión.

A lo largo de una sincera conversación mantenida con el doctor Vivek Murthy y a través de Instagram Live, la estrella de la música ha asegurado que trató de desconectar todo lo posible de los efectos más dramáticos de la crisis sanitaria cuando la situación así lo aconsejaba, dedicándose por ejemplo a los preparativos de su nueva línea de cosméticos y, eventualmente, a la composición de nuevos temas.

"Al principio me costaba mucho lidiar con todo lo que sucedía, y la verdad es que tuve un poco de depresión. Es que mi trabajo consiste en viajar, conectar con la gente, hacer a la gente feliz... Y eso es lo que me hace feliz a mí, por lo que lo he pasado bastante mal", ha explicado en un momento de su charla, antes de centrarse en la forma en que pudo sobrellevar la coyuntura gracias a sus proyectos más "personales".

"Poco a poco, y ya más hacia el final, me di cuenta de que aquellas cosas en las que estaba trabajando empezaban a cristalizar, y eso fue bastante emocionante. He estado trabajando en cosas muy personales y gratificantes. Por ejemplo, con mi colección de productos de belleza hemos conseguido recaudar 100 millones de dólares para labores de salud mental y de cara a los próximos diez años. Y de forma más reciente, he podido volver al estudio", ha indicado la que fuera estrella de la factoría Disney.