Erika Ender aclara que no tiene cuenta privada y pide a sus fans estar alertas

"POR FAVOR NO ACEPTEN A NADIE que se haga pasar por mí y menos diciendo que es cuenta privada. No existe una cuenta oficial que no sea @erikaender y en varias ocasiones amigos de lo ajeno intentan hacerse pasar por los artistas y cobrar por cosas. No caigan en esto y reporten cualquier cuenta que les contacte de manera sospechosa. Los quiero", expresó la cantante.

Tras la publicación, diversas personalidades panameñas reaccionaron y una de ellas fue artista plástica Olga Sinclair:

"Me pasó lo mismo sis", dijo la artista.

Y así, muchos fans expresaron su descontento ante este tipo de acciones.