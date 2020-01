Nimay González • 14 Ene 2020 - 01:33 PM

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este martes en primer debate el proyecto de Ley No. 91, que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual cuando la víctima sea menor de edad.

Comisión de Gobierno aprueba en 1er debate el Proy de Ley No. 91, que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad. Presentado por el H.D. @gabrielsilva8_7 pic.twitter.com/Ctz6Kjw41p — Asamblea Nacional (@asambleapa) 14 de enero de 2020

A través de esta iniciativa, que fue presentada por el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva, se modifica el Artículo 116 del Código Procesal Penal, con relación al plazo de prescripción. Según se establece, la acción penal prescribe:

1- En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado.

2- Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

3- En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública. En los delitos de terrorismo, contra la humanidad, desaparición forzada de personas. Tampoco prescribirá los delitos contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea menor de edad.

Asimismo se modifica el Artículo 119 sobre el inicio del plazo, detallando que: la prescripción de la acción penal correrá, para los delitos consumados, desde el día de la consumación; para los continuados y permanentes, desde el día en que cesaron, y para las tentativas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución. La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas comenzará a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación.

También se modifica el Artículo 121, el cual queda de la siguiente manera: “No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas. Los delitos contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea menor de edad”.

Silva enfatizó que los jóvenes o menores de edad son los que más sufren por delitos de abuso sexual, 91% de los menores que sufren estos delitos de abuso sexual son mujeres.

"Esto no va a solucionar el problema, sin embargo, yo creo que es importante porque envía un mensaje claro y alto a los ciudadanos y a Panamá de que no toleramos el abuso sexual de los menores, de nuestra población y de nuestra juventud. Manda un mensaje claro también de lo grave que este delito, cuando vemos cuáles son los delitos que no tiene prescripción vemos que son delitos graves... el abuso sexual de mejores es un delito grave porque deja una marca en aquellos mejores hacia el futuro", señaló Silva.