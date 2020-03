Linda Batista • 10 Mar 2020 - 10:13 AM

En medio del temor de decenas de panameños ante la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud explicó las medidas de higiene que debe cumplir cada ciudadano para evitar la propagación del virus.

Asimismo detalló la forma de contagio y los síntomas de la enfermedad.

Propagación del COVID-19:

La jefa de epidemiología del Minsa, Gladys Guerrero, explicó que el COVID-19 se transmite por gotas (saliva que expulsa alguien al estornudar o toser) y contactos (proximidad de la persona no contagiada al enfermo sin el cuidado correspondiente), y no de forma aérea.

“El peso que tiene este virus no permite que las gotas de saliva se mantengan suspendidas en el aire, ellas caen en superficies y contaminan, no viajan más de un metro”, puntualizó Guerrero.

Medidas sanitarias para prevenir el COVID-19:

Ante esto, la higiene de manos es la medida más necesaria.

Según explicó la doctora, el lavado de manos correcto es: Lavar las palmas de las manos, luego el dorso, entre las uñas, y entre los dedos. Todo esto, mientras se canta mentalmente dos veces cumpleaños y posteriormente usar la gel acoholada dispersada por todo la mano hasta que se seque el producto.

Indicó además que para que una persona tenga las manos realmente limpias, debe lavárselas al menos 25 veces al días.

Se recomienda evitar el saludo de manos, abrazos y de besos, así como evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos.

Igualmente se debe disponer de un gel alcoholado del 70% en diferentes espacios: aulas, baños, comedores. Asimismo, al toser o estornudar, las personas deben cubrirse la nariz y la boca, y botar inmediatamente el pañuelo (desechable) utilizado.

“Todas las personas tenemos una responsabilidad y es informarnos a través de fuentes oficiales sobre el coronavirus. La higiene es indispensable para disminuir el riesgo de contagio”, sostuvo Guerrero.

Se debe mantener limpias y desinfectadas las superficies y objetos que se tocan a menudo como: escritorios, teclados de computadoras, las manijas de las puertas y de los grifos, los barandales, interruptores de luz, y vaciar los cestos de basura con uso de guantes.

Es importante mantener ventilados los salones de clases, de preferencias con puertas y ventanas abiertas. Señaló además que Ministerio de Educación recibió una gran cantidad de gel alcoholada para los estudiantes a nivel nacional.

Tomar mucho líquido si tienes síntomas y, si no mejora, no automedicarse y no acudir a tu instalación de salud más cercana.

Tampoco se debe mezclar el cloro con otros productos químicos, es tóxico y este pierde su efecto desinfectante.

Uso de mascarillas y coronavirus:

Según explican los profesionales de la salud, la mascarilla la usa el que está enfermo o el que está cuidando a quien está enfermo, así como el personal de salud que va a atender el paciente.

“Si el enfermo está en la recamara y yo estoy en la cocina, no necesito una mascarilla”, dijo Guerrero tras mencionar que “no tiene sentido andar con mascarilla por ahí” dado que la propagación del virus no se da por el contacto con la piel, sino tener contacto y pasarse la mano por la cara, por lo hay que lavarse las manos.

“A toda superficie es a la que uno debe prestarle atención y estar pendiente a qué haces después de tocar superficies”, insistió.

Síntomas:

Tos seca

fiebre superior a 38 grados

Protocolo para centros educativos: