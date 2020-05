Nimay González • 22 May 2020 - 01:37 PM

El Ministerio de Salud (Minsa) está cumpliendo con lo establecido en la ley en materia de transparencia, con relación a las compras realizadas durante el estado de emergencia, así lo aseguró este viernes la titular de esa cartera, Rosario Turner.

“En materia de transparencia es lamentable que la información se distorsione porque la información no está en el momento que algún grupo prefiere tenerla, pero que no va con lo que la ley establece. La Ley 22 establece claramente que los informes después de una emergencia sanitaria tienen que estar cinco días después del cierre del evento de salud pública, por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con la ley”, señaló Turner.

Sin embargo agregó que el Minsa estará publicando los informes sobre las compras realizadas en los primeros meses del año durante los próximos días.

“Nos estamos comprometiendo a que en los próximos días todas las compras que ha efectuado el Ministerio de Salud en relación a este tema, tanto en enero como febrero y algunas de marzo estén en el sistema porque cumplen con los parámetros”, manifestó.

Por otro lado, aclaró que si al Ministerio de Salud le llegara a corresponder ser el evaluador del proceso de compra de alguna institución y la misma no cumple con los parámetros, no cumple con la ficha técnica, no tiene oferente o el precio no es justo, no se proseguirá con el proceso de adquisición.