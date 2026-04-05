Aprehenden a venezolano por su vinculación por la privación de libertad de funcionaria del MINSA.

Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue aprehendido por la Policía Nacional tras su presunta vinculación con el robo y la privación de libertad de una funcionaria del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Colón.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes policiales acudieron al lugar tras recibir la alerta de un guardia de seguridad de la institución. Al llegar a la sede, específicamente en el tercer piso, las unidades hallaron a la funcionaria atada de manos dentro de un cuarto de baño. El sospechoso había logrado sustraer tres computadoras portátiles de las oficinas administrativas antes de ser interceptado.

El aprehendido y las evidencias recuperadas fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio del proceso legal y la debida audiencia de control de garantías.