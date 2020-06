View this post on Instagram

@UNACHIpanama #RecorridoUNACHI #PanamáProtégete Comunicado Oficial de la Universidad Autónoma de Chiriquí donde se aclara sobre informaciones que se ha estado distribuyendo por redes sociales de manera malintencionada sobre los salarios de las autoridades superiores. #UniversidadPromotoradeSalud A través de nuestras cuentas institucionales oficiales @UNACHIpanama y @TvUnachi te estaremos compartiendo información de las fuentes oficiales: ✅ @MINSAPma ✅ @CSSPanama ✅ @presidenciapma ¡Si tu trabajo no amerita que salgas, #QuédateEnCasa! 🇵🇦 Unidos podemos combatir el #COVID19 #Héroes #AdoptatuHéroe #SéunHéroe #UnidosLoHacemos Pueden seguir nuestras redes sociales UNACHI Panamá en Facebook, Twitter e Instagram como @unachipanama Pueden seguir a Tv Unachi en Facebook, Twitter e Instagram como @tvunachi Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas #SeguimosTrabajandoParaTi #SomosUNACHI @ Universidad Autónoma de Chiriquí