Odalis Núñez • 12 Ago 2020 - 07:34 PM

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre informó este miércoles, que evalúa flexibilizar el horario de movilidad de las personas, establecidas en decretos como parte de la estrategia para combatir el COVID-19.

Esto, tras las críticas y cuestionamientos por la decisión de anunciar la reapertura de algunas actividades económicas, entre estas salas de bellezas y barberías, pero sin levantar la restricción de movilidad por cédula.

El ministro de Salud, Luis Sucre, indicó que existe un plan de reapertura gradual, y dependiendo de la respuesta epidemiológica se podrán evaluar más decisiones y la apertura de más actividades económicas. #TReporta pic.twitter.com/nMvAYZzwXT — Telemetro Reporta (@TReporta) 13 de agosto de 2020

“En estos momentos no podríamos comprometernos a dar un horario mayor de dos horas, sin embargo si adquirimos el compromiso de que si las cifras bajan, después de tener una capacidad instalada aumentada y el (RT o índice reproductivo efectivo de casos) también disminuye nosotros nos atreveríamos a aumentar las cantidad de horas para que las personas pudieran circular, pero eso dependerá del comportamiento de la sociedad”, dijo Sucre.

El Ministerio de Salud de Panamá evalúa ampliar ampliar a 4 horas el tiempo de circulación de ciudadanos.

"Si las cifras bajan... nosotros nos atreveríamos a evaluar el aumentar la cantidad de horas", expresó este miércoles el ministro Luis Sucre en la @asambleapa#TReporta pic.twitter.com/FGLJywzJzU — Telemetro Reporta (@TReporta) 13 de agosto de 2020

Durante la sustentación del traslado de partida en la Comisión de Presupuesto, el titular de Salud dijo que se evaluará aumentar de dos (2) a cuatro (4) horas “para que puedan cada uno hacer los mandados que necesiten, creo que ya nuestras damas con cuatro horas si van a tener tiempo para hacer todo lo que corresponde en los diferentes salones de belleza, eso está en planificación”.

Indicó que no se puede abrir comercios y levantar restricciones al mismo tiempo.

Sucre reiteró que la decisión se tomará dependiendo del “comportamiento de nosotros mismos, de no asistir a fiestas, de no recibir visitas, de no hacer visitas, no estar en lugares con conglomerados de personas, evitar estar en la calle sino es necesario".

Panamá mantiene restricciones de movilidad por sexo y número de cédula desde hace más de tres meses en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, ante el número de casos de COVID-19 que registran.