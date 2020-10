Linda Batista • 25 Oct 2020 - 11:49 AM

El Ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, advirtió que el país está rente a "un pequeño" rebrote de COVID-19.

"Nosotros estamos frente al inicio, por ahora de un pequeño rebrote, muy pequeño, todavía yo no le llamaría rebrote, porque no cumple con las características, la cantidad de casos, pero sí ha habido un leve aumento", dijo el titular de salud tras aclarar que no busca infundir miedo sino dar a conocer la realidad.

"Si países con un sistema de salud mucho más robusto que el nuestro se han visto en graves problemas en un rebrote, Panamá no está exenta de ese rebrote", sostuvo.

Por su parte, el epidemiológo Rodrigo De Antonio indicó que "es difícil anticipar un rebrote", dado que el comportamiento ha sido diferente entre países.

"Hemos visto cómo en Europa han tendido que echar para atrás. Hemos entrado en una meseta lo que se conoce en epidemiología como una enfermedad endémica", agregó De Antonio.

Reiteraron las medidas para evitar la propagación del coronavirus como el uso de mascarillas, el lavado de manos, mantener la burbuja familiar y el distanciamiento físico.

"Es importante que todos sepan que el problema no ha terminado, la batalla contra el COVID-19 está latente, está permanente, el virus está en las calles y está esperando a quienes más puede contagiar" concluyó Sucre en el programa Debate Abierto Dominical transmitido por Telemetro Reporta.

Panamá, que acumula 2,628 fallecimientos por COVID-19 y 128,515 contagios, levantó los domingos de cuarentena total y permitió el ingreso de playas, ríos y balnearios tras siete meses de prohibiciones.