Augusto Jiménez, dirigente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, cuestionó este viernes el incumplimiento por parte de algunos importadores a los que se les han aprobado algunos rubros, trayendo como consecuencia desabastecimiento, frente a lo cual considera se deben aplicar sanciones.

“El ministro tiene que tomar esto en serio, a estos señores que se le asigna una cuota y no la traen, para mí con mucha responsabilidad, deben ser penalizados para que en un futuro cuando a ellos les es atractivo entonces no se les permita también importar y se le dé la oportunidad a otro agente económico, porque es imposible que esta gente juegue con el consumo del panameño y obviamente los 10 mil, 12 mil, 13 mil quintales que es lo que se registraba y lo que se está cumpliendo en la baja oferta no va a existir para consumo nacional, entonces esa persona debe ser penalizada a mi manera de ver”, enfatizó Jiménez en RPC Radio.

Puso como ejemplo de esto, el caso de la cebolla, la cual ha escaseado en el país en el mes de noviembre debido a que los importadores no cumplieron con traer el producto a tiempo, con lo cual el precio del rubro aumenta, además de que da paso a la existencia de los denominados “mercados negros”.

“Para noviembre se importaron para el complemento de lo que faltaba para el consumo de 50 mil, 40 mil quintales de cebolla, una cifra totalmente aceptable para no poner en riesgo el consumo, de eso creo que no se trajo ni la mitad… en la medida en que no se importe vamos a tener otra vez el mercado negro y eso es lo que hemos tenido este año porque la cuota de importación ha estado a la merced de estos señores”, manifestó.

Agregó que para el mes de diciembre ya se habían aprobado 35 mil quintales inicialmente y adicionalmente se acaban de aprobar otros 10 mil quintales, sin embargo, indicó que “los importadores juegan con la calculadora, en enero entra el tema de los 20 mil quintales negociados en el TPC con Estados Unidos a 0% de arancel y ya están anunciando que van a registrar la importación de eso, obviamente es una irresponsabilidad de los señores estos que están apuntando porque hay una exoneración de los aranceles producto del TPC los primeros en llegar a 0% de arancel y no están apuntando a traer lo que hace falta en este momento”.