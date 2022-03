Alcalde Fábrega asegura no temerle a la solicitud de revocatoria de mandato

https://twitter.com/TReporta/status/1501196584255635457 Alcalde José Luis Fábrega indicó que no ha sido notificado sobre la admisión de la solicitud de revocatoria de mandato. Añadió también que no tiene temor, ya que no ha “violado la ley”.

"No he sido notificado, siempre hemos sido y actuado de manera transparente, apegados a la ley y bueno no puedo decir más porque no hemos sido notificados nada más de lo que usted nos acaba de decir...", indicó el alcalde.

Fábrega recalcó que no ha violado la ley en su mandato alcaldicio por lo que no le teme a esta solicitud y señaló que le firmó un poder a sus abogados para que atendieran esta situación.

"Por qué debemos temer si no hemos violado la ley. Mira fuimos electos popularmente, electoralmente con más de 175 mil votos, no hemos violado la ley, siempre hemos actuado transparente y apegados a la ley, a la ley de transparencia y sobretodo a la ley de descentralización", concluyó Fábrega.

Por su parte, la vicealcaldesa Judy Meana prefirió, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la que fueron abordados, no hacer comentarios al respecto, ya que considera que esto sería intervenir en la justicia electoral.

Se conoció que tras darse la admisión por parte del TE, el acalde podrá presentar un recurso de apelación y en caso de que esta sea resuelta a favor de los solicitantes, se iniciará entonces con una etapa de capacitación de los activistas que presentaron la solicitud para determinar la forma de recolección de firmas, ya sea utilizando la plataforma propia del Tribunal Electoral, o través de otra herramienta.