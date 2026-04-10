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Astronautas de Artemis II amerizan de manera exitosa en la Tierra tras viaje alrededor de la Luna

La nave espacial Orion de la NASA reingresó este viernes a la atmósfera terrestre y amerizó de manera exitosa en la Costa de San Diego, en California, tras culminar un viaje de diez días alrededor de la Luna. Artemis II es la primera misión tripulada en más de 50 años, conformada por los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman.