Autoridades detallan dispositivo de seguridad para el partido de Panamá contra El Salvador

Este martes se espera que asistan más de 21 mil fanáticos al Estadio Rommel Fernández para el partido Panamá vs El Salvador, en la última fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026. Los estamentos de seguridad anunciaron el dispositivo de seguridad y de tránsito, para el cual serán desplegadas más de 800 unidades. El comisionado Eduardo Huertas, jefe de la Dirección de Operaciones del Tránsito, aseguró que están preparados para diferentes escenarios tomando en cuenta que se trata del último partido.