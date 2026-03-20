Control biométrico en casinos: así busca Panamá frenar la ludopatía

El proyecto de ley 403, que establece medidas para la prevención y control de la ludopatía en Panamá , avanzó a tercer debate en la Asamblea Nacional, marcando un paso clave en la regulación de los juegos de azar tanto en espacios físicos como en plataformas digitales.

La iniciativa, impulsada por los diputados Raúl Pineda y Crispiano Adames, busca reducir la incidencia de los trastornos por apuestas mediante mecanismos de prevención, control y tratamiento de esta adicción.

Verificación biométrica y control digital

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la implementación de un sistema de verificación biométrica para identificar a personas con problemas de ludopatía y restringir su acceso a plataformas digitales de apuestas.

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Además, se amplía el alcance de la regulación a aplicaciones móviles, sistemas electrónicos y sitios en línea que ofrezcan juegos de azar, estableciendo obligaciones claras para los operadores.

Financiamiento para tratamiento de la ludopatía

La propuesta también contempla la creación de un fondo destinado al tratamiento de esta condición. Para ello, los casinos tipo A y C, así como las plataformas digitales, deberán aportar el 0.05% de su utilidad neta al Instituto de Salud Mental.

Estos recursos serán utilizados para desarrollar y mantener centros especializados de atención a nivel nacional, enfocados en la rehabilitación de personas afectadas por la adicción al juego.

Protección a menores y sanciones

El proyecto refuerza la prohibición de participación de menores de 18 años en actividades de apuestas, tanto en establecimientos físicos como en entornos digitales.

Para garantizar su cumplimiento, se establecen mecanismos de control más estrictos, incluyendo sanciones penales para los operadores que permitan el acceso de menores a estas plataformas.

Supervisión y fiscalización

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La supervisión de la normativa estará a cargo de la Junta de Control de Juegos, en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Por su parte, la Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de las disposiciones legales.

Una apuesta por la salud mental

Desde el punto de vista médico, la ludopatía es considerada una enfermedad crónica caracterizada por la incapacidad de controlar el impulso de apostar, afectando la vida personal, financiera y social del individuo.

El proyecto de ley busca no solo regular la actividad, sino también promover la rehabilitación de los jugadores y contribuir a la recuperación de los núcleos familiares impactados por esta problemática.