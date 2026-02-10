Panamá Nacionales -

Desarrollan la Reunión 39 de Gobernadores del Grupo BID

Se lleva a cabo la Reunión 39 de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo BID, con la participación de gobernadores de la región, ministros de finanzas, secretarios de economía y líderes del sector privado que abordan sobre integración, inversión en talentos y crecimiento sostenible. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dirigió un mensaje enfocado en la realidad que enfrenta el país, y los resultados económicos del último año.