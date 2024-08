Diputados citan a aspirantes a contralor y subcontralor a la Asamblea Nacional.

Diputados de la bancada Vamos en la Asamblea Nacional citaron a los aspirantes a contralor y subcontralor General de la República para el martes 20 de agosto, con el objetivo de sustentar sus postulaciones, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La bancada independiente Vamos ha emitido una invitación a los candidatos a Contralor y Subcontralor a una sesión de entrevistas este martes 20 de agosto en la @asambleapa.



"La invitación histórica que hace esta bancada independiente para el día de mañana para realizar de…

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, confirmó que no ha citado a ninguno de los candidatos, ya que la ley solo le permite a ella y a los comisionados revisar la documentación entregada por los aspirantes.

"La comisión no ha asignado a ningún aspirante a contralor para entrevista, toda vez que la ley no me lo permite. La Comisión de Credenciales solamente examina la documentación para remitirla al pleno los que cumplieron con los requisitos", indicó la diputada.