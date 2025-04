Docentes anuncian paro para el 23 de abril y ministra de Educación responde

"Tenemos un proyecto de país extenso e intenso, pero nos obligan a detener y abordar otros temas. No hemos completado el mes de clases y ya es la tercera vez que tenemos llamado a paro, así no se puede", manifestó Molinar. "Tenemos un proyecto de país extenso e intenso, pero nos obligan a detener y abordar otros temas. No hemos completado el mes de clases y ya es la tercera vez que tenemos llamado a paro, así no se puede", manifestó Molinar.

Ministra de Educación anuncia formulario para docentes

La ministra recalcó que el derecho a la protesta es legítimo, pero no debe ejercerse a costa del sistema educativo ni del futuro de los estudiantes. "Afortunadamente, ya quedó demostrado que no es la mayoría; es un grupo que históricamente solo ha promovido huelgas y paros", sostuvo.

La ministra advirtió que no se puede seguir afectando el derecho a la educación de los alumnos. "Afortunadamente ya quedó demostrado que no es la mayoría. Es gente que nunca los has escuchado decir algo distinto a huelga o paro. Vamos a hacer lo que haya que hacer para asegurar que el derecho a la educación del estudiante se cumpla", enfatizó.