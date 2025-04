Lucy Molinar invita a docentes del MEDUCA interesados en política a solicitar licencia sin sueldo

Molinar lamentó que, a menos de un mes del inicio de clases, ya se haya registrado un tercer llamado a paro. "Así no se puede. Nos toca defender la educación", enfatizó la ministra, quien anunció que se pondrá en circulación un formulario para que los docentes interesados puedan gestionar su licencia y dedicarse plenamente a la política.

Ministra de Educación anuncia formulario para docentes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1909215837346550038&partner=&hide_thread=false La ministra de Educación, @lucymolinarj, invitó a los docentes que quieren dedicarse a la política a solicitar una licencia sin sueldo, y así contratar a profesionales desempleados que tienen ganas de trabajar. pic.twitter.com/AP6N4Lx4ww — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2025

Agregó que desde el Ministerio de Educación (Meduca) se pondrá en circulación un formulario para que los docentes interesados en la política gestionen sus licencias, permitiendo así la contratación de profesionales desempleados con disposición de trabajar y atender a los estudiantes.

"No podemos permitir que nuestros estudiantes sean rehenes de las decisiones de un grupo. Tienen derecho a recibir las herramientas para su educación", advirtió Molinar. Afirmó que trabajar implica también un compromiso: "Si yo no trabajo, tampoco cobro. Eso es una norma de vida y de coherencia". "No podemos permitir que nuestros estudiantes sean rehenes de las decisiones de un grupo. Tienen derecho a recibir las herramientas para su educación", advirtió Molinar. Afirmó que trabajar implica también un compromiso: "Si yo no trabajo, tampoco cobro. Eso es una norma de vida y de coherencia".

Molinar reiteró que desde el Ministerio de Educación se tomarán las medidas necesarias para garantizar el derecho de los estudiantes a la educación. "Respetamos las causas que defienden, pero les exhortamos a pedir sus licencias y dejar espacio a quienes sí quieren trabajar", concluyó.