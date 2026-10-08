Enrique Lau Cortés: ¿de qué se le acusa y qué pruebas presentó la Fiscalía?

Este miércoles 7 de octubre de 2026, un juez de garantías ordenó detención domiciliaria e impedimento de salida del país para el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) , Enrique Lau Cortés, quien además quedó autorizado para acudir a sus citas médicas.

Durante la audiencia de garantías, se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de Interés: Nueve allanamientos en La Chorrera: operativo deja cinco hombres aprehendidos

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía Anticorrupción expusiera una serie de informes y movimientos financieros que forman parte de la investigación.

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía Anticorrupción?

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó información financiera relacionada con el patrimonio y los movimientos de dinero del exdirector de la CSS.

De acuerdo con los recursos presentados, por parte de la Contraloría General de la República, correspondiente al período entre octubre de 2019 y agosto de 2025, identificó un presunto incremento patrimonial de B/.122,553.00.

Mientras que un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) habría establecido movimientos por aproximadamente B/.504 mil, cifra que forma parte de las diligencias investigativas.

Movimientos relacionados con el SIACAP

La Fiscalía también hizo referencia a movimientos realizados mediante cheques relacionados con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

Conforme a lo expuesto durante la audiencia, se habrían registrado operaciones de ingreso y retiro de fondos por aproximadamente B/.243,518.52.

Estos movimientos son analizados por las autoridades como parte de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Apartamentos y otras transacciones bajo investigación

Otro de los elementos mencionados por la Fiscalía está relacionado con la adquisición de un apartamento en Santa María, cuyo valor habría sido de aproximadamente B/.623,693.49.

Según los elementos presentados en la audiencia, se habría realizado un abono cercano a B/.430 mil, además de otros pagos relacionados con la compra. La Fiscalía cuestiona el origen de parte de los fondos utilizados en esta adquisición.

La investigación también contempla la compra de un apartamento en el área de playas de Coclé, valorado en aproximadamente B/.235 mil, según la información citada durante la audiencia.

Transferencias y otros movimientos financieros

La Fiscalía también presentó información sobre transferencias realizadas a una empresa por un total de aproximadamente B/.500 mil, mediante dos operaciones de B/.250 mil cada una.

Además, habrían realizado transferencias de aproximadamente B/.440 mil hacia República Dominicana, además de pagos de tarjetas de crédito por unos B/.80 mil y la adquisición de un cuadro valorado en aproximadamente B/.50 mil.

Estos movimientos forman parte de los elementos que la Fiscalía presentó ante la jueza para sustentar su solicitud dentro del proceso.

Un juez ordenó la retención domiciliaria e impedimento de salida del país, y autorización para que asistir a las citas, al exdirector de la Caja de Seguro Social, @CSSPanama, Enrique Lau Cortés.

Un informe de la DIJ reveló una triangulación de fondos por 504 mil dólares, con… pic.twitter.com/xABggULmeG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

¿Qué alegó la defensa de Enrique Lau Cortés?

Durante la audiencia, la defensa hizo referencia al estado de salud del exdirector de la CSS y señaló que presenta varias condiciones médicas, entre ellas diabetes y pérdida de visión, además de requerir distintos medicamentos.

Finalmente, la jueza ordenó la detención domiciliaria, el impedimento de salida del país y autorizó a Lau Cortés a acudir a sus citas médicas.

El proceso continuará mientras las autoridades desarrollan las investigaciones sobre los movimientos financieros y bienes señalados durante la audiencia.