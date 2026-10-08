CSS reanuda atención del laboratorio de la Policlínica de Betania este jueves 8 de octubre

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que el laboratorio de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, reanudó la atención a los pacientes este jueves 8 de octubre de 2026, luego de los trabajos realizados para restablecer el servicio.

La institución detalló que la atención se normalizó a partir de las 6:00 a.m., cuando el laboratorio retomó sus actividades en el horario habitual.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿A qué hora atenderá el laboratorio de la Policlínica de Betania?

De acuerdo con la CSS, los pacientes podrán acudir al laboratorio desde las 6:00 a.m. desde este jueves, tras la finalización de los trabajos necesarios para restablecer la atención.

La entidad agradeció a los asegurados por su comprensión durante el periodo en que el servicio estuvo afectado.