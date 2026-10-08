CSS reanuda atención del laboratorio de la Policlínica de Betania este jueves 8 de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el laboratorio de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, reanudó la atención a los pacientes este jueves 8 de octubre de 2026, luego de los trabajos realizados para restablecer el servicio.
¿A qué hora atenderá el laboratorio de la Policlínica de Betania?
De acuerdo con la CSS, los pacientes podrán acudir al laboratorio desde las 6:00 a.m. desde este jueves, tras la finalización de los trabajos necesarios para restablecer la atención.
La entidad agradeció a los asegurados por su comprensión durante el periodo en que el servicio estuvo afectado.