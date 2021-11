Este martes se conocerá fallo del caso Pinchazos

El Ministerio Público participó primero a través del Fiscal Alexis Medina, quien en sus argumentos hizo un resumen de las pruebas presentadas durante el proceso, entre ellas las gestiones y compras de software que facilitaban la escucha; aseguró que tenían un costo muy elevado y en referencia a Martinelli utilizó expresiones como "la mano que mece la cuna". En su intervención solicitó una sentencia condenatoria para el acusado en calidad de autor.

La parte querellante fue la segunda en intervenir; el abogado Carlos Herrera Morán aseguró que pidieron que se impusiera la pena más alta para este caso, que sería de ocho años; cuatro años por el delito de interceptación de comunicaciones sin autorización judicial y cuatro años por el delito de persecución a personas sin orden judicial.

La última parte en pronunciarse fue la defensa del exmandatario, aseguraron que no hubo derecho a la contradicción, a la defensa y reclamaron la inocencia de Ricardo Martinelli. El abogado Alfredo Vallarino solicitó un veredicto de no culpabilidad.

La fase de alegatos finales estaba programada para las 2:00 p.m. de este lunes 8 de noviembre; al llegar a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, el exmandatario Ricardo Martinelli afirmaba que iba a demostrar que era inocente, mientras era respaldado por simpatizantes, quienes gritaban consignas de apoyo.

Cabe destacar que este proceso sigue en curso después de que en el 2020 el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá anulara la sentencia de no culpabilidad a favor de Ricardo Martinelli y ordenara un nuevo juicio. En el 2019, los jueces del Tribunal Oral habían declarado como no culpable a Ricardo Martinelli; ya que, dictaminaron que el Ministerio Público no logró acreditar la teoría del caso y que de igual forma hubo una posible vulneración de principios fundamentales del debido proceso.

https://twitter.com/TReporta/status/1457906000422449153 Mañana a las 7:00 p.m., las juezas se pronunciarán luego de escuchar los alegatos finales, en el caso pinchazos que se le sigue al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. #TReporta pic.twitter.com/9TFLFAy8d3 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2021