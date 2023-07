Esto dijo Ricardo Martinelli luego de la sentencia del caso New Business

Ricardo Martinelli emitió declaraciones acerca de la sentencia en primera instancia emitida el martes 18 de julio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su vinculación al caso New Business y la condena de 128 años de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.

Le podría interesar: Caso New Business: Jueza Baloisa Marquínez emite sentencia

"Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos. Soy inocente. Todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito. Lo que quieren es inhabilitarme". Son parte de las palabras con las que inicia Martinelli su pronunciamiento. Añade, "No quieren que sea tu presidente".

"Quiero que sepan algo: Voy a seguir luchando por ti y tu familia hasta volver a ser presidente de Panamá", finaliza el video del también candidato presidencial por el partido Realizando Metas.

Próximas a las 12:00 mediodía de hoy, el equipo de abogados sostuvo, en conferencia de prensa, que presentarán todos los recursos permitidos por la ley para seguir defendiendo la inocencia de Ricardo Martinelli.

Lea: Ricardo Martinelli: defensa se pronuncia ante el fallo del caso New Business