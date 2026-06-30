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Expertos recomiendan analizar normativas de construcción ante eventos sísmicos

Ante los efectos causados por dos fuertes terremotos en Venezuela, expertos recomiendan analizar las normativas de construcción de Panamá ante eventos sísmicos y la calidad de los materiales que se utilizan. Asimsimo, instan a contar con una mochila para situaciones de emergencias que contenga comida no perecedera, medicamentos, linternas con baterías y documentos personales.