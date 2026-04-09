Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 18:00

Fallece Luis Horacio Moreno Tejeira, destacado banquero y referente del civismo en Panamá

Luis Horacio Moreno Tejeira, fue un destacado banquero, escritor, académico y ferviente defensor de la ética y el civismo en Panamá.

Fallece el banquero panameño Luis Horacio Moreno Tejeira.

Fallece el banquero panameño Luis Horacio Moreno Tejeira.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Luis Horacio Moreno Tejeira, destacado banquero, escritor, académico y ferviente defensor de la ética y el civismo en el país. Su partida ha generado múltiples reacciones en diversos sectores de la sociedad panameña.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó la pérdida a través de sus redes sociales: “Gran pérdida la partida de Luis H. Moreno Jr, Lucho. Ciudadano ejemplar, banquero intachable, forjador de ideas y proyectos, pero sobre todo gran amigo junto a toda su familia a quienes apreciamos muy cercanamente QEPD”.

La Arquidiócesis de Panamá también lamentó el fallecimiento de Moreno Tejeira, destacando que fue un “ciudadano ejemplar, cuya vida fue un testimonio sereno pero elocuente de los valores que sostienen a una sociedad justa y solidaria”. “Don Luis no necesitó grandes discursos para enseñar; su vida habló por él. En la sencillez de lo cotidiano supo vivir la honradez, el respeto, la responsabilidad y el amor por los suyos y por su comunidad. Fue de esos hombres que, sin buscar protagonismo, dejan una huella imborrable porque hicieron del bien su estilo de vida. Hoy Panamá pierde a un hijo noble, pero gana un legado: el de una vida coherente, íntegra, que nos recuerda que la grandeza de una persona no está en lo que acumula, sino en los valores que encarna y transmite”, indicó Arquidiócesis.

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