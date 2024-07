Fraude electoral en Venezuela: Transparencia Internacional denuncia manipulación de resultados

Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Internacional en Venezuela, ha denunciado públicamente lo que considera un fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales. "El sentimiento en el país es que no hubo una reelección de Maduro, lo que hubo fue un fraude, y lo vivimos todos los que estuvimos en las mesas. Las pocas actas a las que se tuvo acceso mostraron al gobierno muy callado", afirmó De Freitas.

Conteos rápidos y discrepancias en los resultados

De Freitas señaló que los resultados de los conteos rápidos coinciden con los declarados por María Corina al final de la noche, mostrando una diferencia de más del 30% a favor del candidato Edmundo González. "Es un golpe terrible a la paz, y nos extraña que la fuerza armada no convalide este fraude y no esté del lado de los ciudadanos. Hasta el momento, muchos países no se han pronunciado", añadió.