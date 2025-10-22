Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 09:10

IMELCF realiza entrevistas a los aspirantes al cargo de director general este miércoles

El IMELCF llevará a cabo este miércoles las entrevistas a los candidatos elegibles para ocupar el cargo de director general.

IMELCF realiza entrevistas al cargo de director general

IMELCF realiza entrevistas al cargo de director general

IMELCF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) informó que este miércoles se realizarán las entrevistas a los concursantes elegibles para ocupar el cargo de director general de la institución.

Entrevistarán a los aspirantes al cargo de director del IMELCF

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980998335818334567&partner=&hide_thread=false

Según detalló el IMELCF, los aspirantes que serán entrevistados en esta etapa del proceso son:

  • Gabriel Vega Yuil
  • José Vicente Pachar Lucio
  • Abdiel Abel Rentería Ramos
  • Aurelia Estela Murillo Godoy

Estas entrevistas forman parte del proceso de selección pública para designar al próximo titular del IMELCF, entidad encargada de apoyar técnicamente las investigaciones judiciales y garantizar la aplicación de la ciencia forense en el país.

La institución reiteró su compromiso con un proceso transparente, basado en méritos y experiencia profesional, en cumplimiento con las disposiciones legales que rigen la designación del cargo.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Si se puede! La historia de la mujer que con venta de cacao sostiene a su familia

Mercado San Felipe Neri: cierran temporalmente área de fondas

Minsa reporta más de 600 casos del virus de Oropouche en Panamá

Recomendadas

Más Noticias