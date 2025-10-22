IMELCF realiza entrevistas a los aspirantes al cargo de director general este miércoles

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ( IMELCF ) informó que este miércoles se realizarán las entrevistas a los concursantes elegibles para ocupar el cargo de director general de la institución.

Entrevistarán a los aspirantes al cargo de director del IMELCF

Según detalló el IMELCF, los aspirantes que serán entrevistados en esta etapa del proceso son:

Gabriel Vega Yuil

José Vicente Pachar Lucio

Abdiel Abel Rentería Ramos

Aurelia Estela Murillo Godoy

Estas entrevistas forman parte del proceso de selección pública para designar al próximo titular del IMELCF, entidad encargada de apoyar técnicamente las investigaciones judiciales y garantizar la aplicación de la ciencia forense en el país.

La institución reiteró su compromiso con un proceso transparente, basado en méritos y experiencia profesional, en cumplimiento con las disposiciones legales que rigen la designación del cargo.