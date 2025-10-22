IMELCF realiza entrevistas a los aspirantes al cargo de director general este miércoles

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) informó que este miércoles se realizarán las entrevistas a los concursantes elegibles para ocupar el cargo de director general de la institución.
Entrevistarán a los aspirantes al cargo de director del IMELCF
Según detalló el IMELCF, los aspirantes que serán entrevistados en esta etapa del proceso son:
- Gabriel Vega Yuil
- José Vicente Pachar Lucio
- Abdiel Abel Rentería Ramos
- Aurelia Estela Murillo Godoy
Estas entrevistas forman parte del proceso de selección pública para designar al próximo titular del IMELCF, entidad encargada de apoyar técnicamente las investigaciones judiciales y garantizar la aplicación de la ciencia forense en el país.
La institución reiteró su compromiso con un proceso transparente, basado en méritos y experiencia profesional, en cumplimiento con las disposiciones legales que rigen la designación del cargo.