Listo Wallet: Usuarios se quejan que no aparecen sus datos

Luego del anuncio de la Autoridad Para la Innovación Gubernamental (AIG), sobre la habilitación de la plataforma Listo Wallet , usuarios en su red social Twitter, se quejan debido a que no aparecen sus datos (usuarios de Vale Digital) o, los datos de sus hijos (en caso de Beca Digital).

Mediante comentarios los usuarios denuncian "Ahora no salen los dependientes" "Con cédula de los niños aparece que no tienen el beneficio" y "No se puede verificar el PASE-U".