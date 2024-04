Suspenden discusión de la ley del Fondo de Ahorro de Panamá por falta de cuórum

Esta mañana estaba programada la discusión por parte de la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) del proyecto de ley que busca incluir modificaciones a la Ley de No. 38 de 5 de junio de 2012, la cual crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) .

Durante la intervención de Alexander ante los medios de comunicación desde la AN, tras confirmarse la suspensión de la reunión debido a la falta de cuórum entre los diputados, se informó que con la iniciativa también se espera el pago de los años 2018, 2019 y 2023, utilizando la fórmula existente, así como la exoneración de los depósitos al FAP desde el 2020 hasta el 2022, debido a la declaración de la pandemia por el covid-19.

"No es que nos estamos negando a pagar, nosotros vamos a pagar, lo que estamos pidiendo es que nos puedan eximir de pagos para los años 20, 21 y 22 que fueron años difíciles ", declaraciones de Héctor Alexander, ministro del @Mef_Pma, sobre el proyecto que busca modificar el… pic.twitter.com/n26PP1h7Xy — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2024

"Uno de los problemas que tiene la ley actual, es que no toma en cuenta lo que existe en otros países, que en momentos difíciles tu puedes parar de hacer aportes casualmente a esos fondos. Nosotros no tenemos esa situación; así que en momentos muy difíciles no teníamos una cláusula de escape para nosotros dejar de pagar", detalló el ministro en relación al gasto público durante la pandemia.

Sobre la posibilidad de que las modificaciones no sean aprobadas en el tercer debate por parte del pleno y persista la deuda de 2020, 2021 y 2022, Alexander mencionó que actualmente el Estado se encuentra en un estado de pasivo con el FAP, la cual debe ser afrontada.

"Nosotros no estamos diciendo que no se va a pagar, nosotros estamos diciendo es que hay tres años que fueron muy difíciles, nosotros desde el año empezamos a evaluar los escenarios que tenemos para hacer frente a esta situación, puedo decir con sinceridad que nos tardamos un… pic.twitter.com/huIag1atXH — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2024

Fondo de Ahorro de Panamá: ¿Cuál fue el objetivo de su creación?

De acuerdo con la Ley de No. 38 de 5 de junio de 2012, el Fondo de Panamá fue creado mediante 4 objetivos fundamentales: