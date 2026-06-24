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Magistrada María Cristina Chen explica el rol de la Corte, tras reclamo de diplomático chino

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen, aclaró que existe una reserva que no permite hablar de los fallos, y aclaró que la Corte es la guardiana de la Constitución. Su reacción surge luego de los cuestionamientos del observador permanente de China ante la OEA, Xie Feng, sobre el fallo que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos.