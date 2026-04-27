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Más de 84 mil contratos de trabajo nuevos se registraron en Panamá en el primer trimestre de 2026

Un total de 84,067 contratos de trabajo nuevos se registraron en Panamá durante el primer trimestre de 2026, lo que representa 16,923 contratos más en comparación con el mismo periodo del año 2025. El asesor empresarial René Quevedo señala que esta cifra refleja una evolución gradual en el mercado laboral del país.