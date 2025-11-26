Panamá Nacionales -

Padres de familia denuncian que pagaron los uniformes de sus hijos y a la fecha no se los han entregado

Los padres de familia del Centro Educativo Santa Librada denuncian que pagaron más de 100 dólares para la confección de los uniformes de sus hijos que cursan el Bachiller Marítimo, sin embargo, a pocas semanas de que finalice el año escolar, aún no se los han entregado o al entrega fue incompleta, y el profesor encargado de recibir el dinero ya no labora en el plantel.