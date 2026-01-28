Panamá Nacionales -

Panamá es sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Este miércoles 28 y jueves 29 de enero se realiza en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, con la participación de ocho jefes de Estado: José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Gustavo Petro, de Colombia; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.