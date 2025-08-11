Planta potabilizadora de Penonomé opera al 55% y limita suministro de agua hasta este martes

La planta potabilizadora de Penonomé reportó el domingo 10 de agosto daños en los equipos de bombeo de la toma de agua cruda, lo que ha reducido su capacidad operativa al 55%, afectando el suministro habitual de agua potable en la región.

Medidas temporales en la planta potabilizadora de Penonomé

Ante esta situación, el director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Arsenio González, explicó que están utilizando la metodología de llenar los tanques dentro de la planta para poder distribuir el agua a los sectores más lejanos y mantener el servicio a la población.

Se espera que esta situación persista hasta mañana, mientras se realizan las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento normal de los equipos de bombeo.