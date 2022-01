Presidente Cortizo asegura que no habrá plazo para Minera Panamá; esperan respuesta hoy

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que la respuesta que esperan por parte de Minera Panamá a más tardar este lunes a las 5:00 p.m. no forma parte de una negociación; sino que ya es algo concreto que la República de Panamá estableció y debe materializarse; aseguró que no habrá ningún plazo.

"Tenemos cuatro meses de estar negociando y no podemos seguir negociando y tenemos que poner en algún momento una fecha tope", dijo el presidente.

Laurentino Cortizo fue reiterativo en decir que la manifestación de Minera Panamá no tendrá un carácter negociador porque ya el tiempo designado para eso transcurrió.

"No es que estemos en un proceso de negociación, es un propuesta firme, no negociable. Nosotros tenemos cuatro meses de estar en un proceso de conversaciones con ellos... y teníamos fecha de cumpleaños a finales de diciembre de 2021", expresó el mandatario.

Cortizo recalcó que no se trata de una propuesta caprichosa, sino que se analizó por parte de un equipo de trabajo y, de acuerdo a él, la cifra es la correcta, dijo que incluso debe mejorar en el tiempo.

"Nosotros solicitamos 10 veces más de lo que nos han estado dando y repito no es un capricho, nosotros esperamos tener para hoy tener respuesta formal de Minera Panamá, no hay ningún plazo de extenderlo un par de días más, no existe ese plazo"