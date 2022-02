Quevedo: Hasta que no se eliminen las restricciones de movilidad, Panamá seguirá económicamente inestable

Para Quevedo, "el problema es que la prioridad ha sido sanitaria, y hasta que no eliminemos las restricciones de movilidad como están haciendo otros países, seguirá la situación de inestabilidad y fragilidad laboral“.

"Antes de la pandemia había más 800,000 trabajadores formales en el sector privado. En el 2020, según estadísticas de la Contraloría, se perdieron 364,000 empleos formales de este sector, es decir, el 42% de todos los empleos formales. Adicional, 284,000 trabajadores tenían contratos suspendidos. Esto quiere decir que tres de cada cuatro empleos formales desaparecieron en pandemia o fueron suspendidos. Eso es una masacre", acotó.

Explicó que las personas que reciben el Vale Digital no forman parte de la población económicamente activa; esto significa que hay un nivel de desocupación alto.

Agregó que el 11.3% de desocupación de empleo que indican las estadísticas, "no contabiliza los beneficiarios del Vale". "Es una cifra que mide, de quienes quieren trabajar, cuántos no encuentran empleo, lo cual sabemos que no es verdad", precisó en el programa Radiografía que se transmite por RPC Radio y EcoTV.

Quevedo añadió que otro gran problema en Panamá, es que la única estrategia que se ha tenido es la vacunación contra COVID-19, la cual no demerita, sin embargo, resalta que no existe estrategia de reactivación económica y tampoco de generación de empleos.

Según Quevedo, "el Canal de Panamá y las exportaciones de cobre son básicamente la razón por la cual se estima un crecimiento económico del 15% para el 2022". Mientras que el sector construcción es el más afectado.