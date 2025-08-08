Panamá Nacionales - 8 de agosto de 2025 - 14:35
Reciben propuestas para proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana
Este viernes se realizó el acto de recepción de propuestas de las empresas interesadas en el proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana, en el tramo entre Loma Campana y la ciudad de Santiago, mediante la figura de asociación público-privada. El ministro de Obras Pública, José Luis Andrade, anunció que esta administración dará continuidad al proyecto del Corredor de Las Playas con un intercambiador en Sajalices, donde se ampliará la vía de 4 a 6 carriles.