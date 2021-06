Sindicato: Bomberos requieren dotación "urgente y apremiante" de recursos

Gómez reveló que en la actualidad hay estaciones de bomberos que no están funcionando, "como el caso de Las Lomas en Chiriquí, que está cerrada, en ese cuartel no hay camión de extinción, ambulancia, pick up, ni siquiera hay bombero permanente... se usa como estacionamiento para miembros de la Fuerza Pública, que tienen una estación de policía".

Según declaró Gómez, el Cuerpo de Bomberos ha adquirido algunos terrenos y no se ha podido contruir por la falta de recursos, "además hay déficit de personal, bomberos permanentes, paramédicos, inspectores de oficina y de seguridad".

El director del Cuerpo de Bomberos, coronel Abdiel Solís, dijo que se mantienen haciendo recorridos a nivel nacional para conocer las necesidades del personal y los cuarteles bomberiles.

"Tenemos equipos suficientes para apoyar en la tareas, los insumos y equipos de bomberos sufren desgaste diario, requieren una renovación más constante, pero a medida que vamos necesitando, vamos haciendo las compras como deben hacerse, subiéndolas a Panamá Compra, y que sea con total transparencia".

Reconoció que hay algunos problemas de infraestructura, por lo que han hecho solicitudes económicas, "19 cuarteles eran los que más necesitaban... estamos volcados en el mejoramiento de toda la infraestructura, lo que podemos hacer es tener bien al personal, para que pueda rendir mejor", expresó el coronel solís.