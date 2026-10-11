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Sismo en Panamá | Barbería es habilitada como sala de neonatología en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré

Una barbería móvil con aire acondicionado ha sido habilitada como sala improvisada de neonatología en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré, tras la evacuación parcial del nosocomio a raíz del sismo. El director regional de Salud en Herrera, Hilario Correa, detalló que los daños estructurales son leves pero no quieren arriesgar a los pacientes y al personal a ningún riesgo.