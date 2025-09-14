Panamá Nacionales -

Surge preocupación por recortes presupuestarios en algunas instituciones para el 2026

Los recortes presupuestarios que se están realizando a algunas instituciones del Estado generan preocupación, debido a que podrían retrasar o afectar la ejecución de proyectos. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que primero hay que entender el presupuesto, dirigir los dineros a lo que realmente se requiere y añadió que las reducciones están basadas en funcionamiento y gastos que no dejan de ser importantes, pero que se pueden llevar a cabo con una buena administración.