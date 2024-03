Oscars 2024: Robert Downey Jr se hace viral al recibir su primera estatuilla

El actor de 58 años, que anteriormente fue preseleccionado por sus interpretaciones en 'Chaplin' y 'Tropic Thunder', fue reconocido con el galardón a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en 'Oppenheimer' y también hizo homenaje a su esposa Susan Downey en un discurso que dejó entre risas al público del Dolby Theatre de Los Ángeles.

"Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia. En ese orden. Me gustaría agradecer a mi veterinaria, es decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró como a una gruñona mascota rescatada y me amó hasta devolverme la vida, por eso estoy aquí, gracias."

Robert, que estuvo nominado junto a Sterling K. Brown ('American Fiction'), Robert De Niro ('Killers of the Flower Moon'), Ryan Gosling ('Barbie') y Mark Ruffalo ('Poor Things'), rindió homenaje al reparto y al equipo de la película y dijo que lo habían convertido en un "mejor hombre".

"Este es mi secreto, yo necesitaba este trabajo más de lo que el proyecto me necesitaba a mí. Christopher Nolan lo sabía y se aseguró de rodearme con uno de los mejores elencos de la historia: Emily, Cillian, Matt Damon.... Soy mejor hombre gracias a ustedes.", expresó.