Fuente AP: Rams ceden a Brandin Cooks en canje con Texans

AP - GREG BEACHAM • 10 Abr 2020 - 11:34 AM

Los Rams de Los Ángeles cedieron en canje al wide receiver Brandin Cooks a los Texans de Houston, reveló una persona familiarizada con el acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque los equipos no han anunciado formalmente el canje. NFL Network informó que los Rams obtendrán una selección en la segunda ronda del draft y enviarán a un futuro reclutado de la cuarta ronda a Houston.

Cooks ayudará a que los Texans cubran el hueco dejado por DeAndre Hopkins, quien de manera sorpresiva fue canjeado a los Cardinals de Arizona el mes pasado mediante un trueque por el running back David Johnson y dos selecciones del draft.

Aunque el nivel de Cooks no se acerca al desempeño estelar de Hopkins, representa una constante amenaza en el ataque profundo y acumula cinco temporadas con al menos 50 recepciones en su carrera de seis temporadas.

Cooks registró campañas de al menos 1.000 yardas para cada uno de sus primeros tres equipos: Nueva Orleans, Nueva Inglaterra y los Rams.

Cooks, originario de California y quien pasó sus primeros tres años de la NFL con los Saints, jugó las últimas dos campañas con los Rams, que lo adquirieron procedente de los Patriots. Los Ángeles le dio una extensión de contrato hasta 2023 por 81 millones de dólares antes de que jugara un solo encuentro para el equipo.

El wide receiver de 26 años participó en Super Bowls sucesivos, con Nueva Inglaterra a inicios de 2018 y con los Rams a principios de 2019. En 2018, atrapó 80 pases para 1.204 yardas y cinco anotaciones con los Rams, que conquistaron el título de la Conferencia Nacional.

Pero logró sólo 42 recepciones para 583 yardas la campaña pasada mientras se recuperaba de la más reciente de una serie de conmociones cerebrales. Tuvo apenas 15 recepciones después de la jornada siete y no participó en dos partidos después de sufrir una conmoción cerebral en el choque ante Cincinnati en Londres.

Cooks ha sufrido al menos cinco conmociones en su carrera en la NFL. Se ausentó cuatro semanas a raíz de la más reciente de ellas y en ese periodo buscó la opinión de otros médicos al respecto.

Pese a que Houston aún cuenta con los wide receivers Kenny Stills, Will Fuller y Randall Cobb, los Texans claramente pretendían sumar a otro objetivo experimentado para el quarterback Deshaun Watson tras intercambiar a Hopkins y su constante producción espectacular. Hopkins, con cinco temporadas de al menos 1.000 yardas en su carrera, atrapó prácticamente una tercera parte de los pases completos lanzados por Watson en los últimos tres años.

Cooks se une al corredor Todd Gurley en el éxodo de talento experimentado de los Rams durante este receso entre temporadas. Cooks y Gurley fueron componentes clave del ataque del entrenador Sean McVay durante los últimos dos años.

Aun así, los Rams tienen mucho talento en la ofensiva mientras planean su estrategia para el draft del mes próximo.

Robert Woods y Cooper Kupp lucieron como una potente y productiva combinación en el ataque aéreo del año pasado cuando la participación de Cooks fue limitada. El wide receiver Josh Reynolds pareció ser capaz de asumir un rol más importante al ocupar el puesto de Cooks en su ausencia, con 15 recepciones para 224 yardas en un periodo de cinco encuentros.

El tight end Tyler Higbee también tuvo un gran cierre de campaña al explotar en el ataque con 48 recepciones para 542 yardas en los últimos seis juegos de los Rams.