Juegos Panamericanos 2023: Panamá tuvo acción por equipos en gimnasia artística

Carlos Gil Hernández, destacó que el haber llegado como equipo a la Gimnasia Artísica a los Juegos Panamericanos 2023 era un gran logro y admitió que hoy en general no fue una buena competencia, algo que puede estar generado por la presión de la competencia, por la responsabilidad del gran año que ha tenido la gimnasia en Panamá.

Gil agregó que mañana estarán en la final del All Around y que siguen las opciones de finales de piso y salto, donde esperan hacer un desempeño mejor. Añadió que mañana en el All Around buscarán un cupo más a los Juegos Olímpicos de París 2024 y que también tienen la mira puesta en a próxima Copa del Mundo porque están enfocados en tener la mayor representación de Panamá en Juegos Olímpicos.

Hillary Heron

"Creo que no ha sido una de nuestras mejores competencias pero dimos todo lo que teníamos, entrenamos muy duro para esta competencia y ha sido un año largo y de esto se aprende para regresar a Panamá, seguir trabajando, mejorando porque es parte del deporte y siempre hay una ventana para ser mejores cada día", expresó Heron tras la competencia por equipos de hoy.

Heron también agradeció el apoyo de los chilenos presentes, ya que fue muy elogiada al volver a realizar un "Biles" (tal como hizo en el Campeonato Mundial de Amberes, Bélgica) y admitió que fue una de sus mejores sesiones de piso del año.

Karla Navas

"Fue un poco tensa la competencia, ahorita mismo es más importante levantar la cabeza y seguir adelante, queda como aprendizaje y para la próxima lo haremos mejor", señaló Navas.

Navas confesó que el pasado martes se lesionó el tobillo y que tuvo que recuperarse por lo que tuvo que detener los ejercicios de impacto pero hoy realizó ejercicios de ese tipo pero aún así, a pesar del dolor, salió a dar el máximo.