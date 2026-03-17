El Patronato de Portobelo y San Lorenzo: guardianes del patrimonio histórico de Panamá

La preservación de algunos de los tesoros históricos más importantes de Panamá tiene detrás una organización dedicada a protegerlos y mantenerlos vivos para las futuras generaciones. Se trata del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, una asociación sin fines de lucro creada en 2007 con el objetivo de impulsar la conservación, restauración y promoción de estos sitios emblemáticos.

Desde su fundación, el Patronato ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio de Cultura para velar por el cuidado del Conjunto Monumental Histórico de Portobelo y del Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres, dos espacios de enorme valor histórico ubicados en la provincia de Colón.

Ambos lugares forman parte del patrimonio cultural de Panamá y han sido reconocidos a nivel internacional como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que refuerza la importancia de su protección y conservación.

A lo largo de los años, el Patronato ha desarrollado múltiples iniciativas orientadas a la investigación, difusión y puesta en valor de estos sitios históricos. Estas acciones buscan no solo preservar su estructura física, sino también fortalecer el conocimiento sobre su importancia cultural, histórica y turística.

Gracias a este trabajo continuo, Portobelo y San Lorenzo se mantienen como símbolos vivos de la historia del país, abiertos al estudio, al turismo y al disfrute de quienes buscan conectarse con el pasado de Panamá.