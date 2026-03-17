El Patronato de Portobelo y San Lorenzo: guardianes del patrimonio histórico de Panamá

La preservación de algunos de los tesoros históricos más importantes de Panamá tiene detrás una organización dedicada a protegerlos y mantenerlos vivos para las futuras generaciones. Se trata del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, una asociación sin fines de lucro creada en 2007 con el objetivo de impulsar la conservación, restauración y promoción de estos sitios emblemáticos.
Ambos lugares forman parte del patrimonio cultural de Panamá y han sido reconocidos a nivel internacional como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que refuerza la importancia de su protección y conservación.
A lo largo de los años, el Patronato ha desarrollado múltiples iniciativas orientadas a la investigación, difusión y puesta en valor de estos sitios históricos. Estas acciones buscan no solo preservar su estructura física, sino también fortalecer el conocimiento sobre su importancia cultural, histórica y turística.
Gracias a este trabajo continuo, Portobelo y San Lorenzo se mantienen como símbolos vivos de la historia del país, abiertos al estudio, al turismo y al disfrute de quienes buscan conectarse con el pasado de Panamá.