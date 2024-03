Debate presidencial en Panamá: ¿José Raúl Mulino participará o no del encuentro?

Textualmente dijo: "Ayer a las 6:40 recibí una comunicación del Tribunal Electoral para invitarme al debate de Chiriquí y dije que no, porque tengo compromisos adquiridos atendiendo una agenda que no me deja minutos libres y no pienso que el formato contribuya". Textualmente dijo: "Ayer a las 6:40 recibí una comunicación del Tribunal Electoral para invitarme al debate de Chiriquí y dije que no, porque tengo compromisos adquiridos atendiendo una agenda que no me deja minutos libres y no pienso que el formato contribuya".

En cuanto a su propuesta para abordar la migración irregular en Darién, Mulino ha enfatizado la importancia del cierre efectivo de la frontera y la deportación de migrantes desde Panamá como medidas vitales en su estrategia.

José Mulino no participará del debate presidencial

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1767526681969856641&partner=&hide_thread=false El candidato presidencial de @somosrmpa y Alianza, @JoseRaulMulino, reaccionó a una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo del @tepanama que ordena que en la boleta única de votación aparezca su nombre como candidato presidencial. #Voto24 #TReporta pic.twitter.com/U7J1zZHZWh — Telemetro Reporta (@TReporta) March 12, 2024

Además, el candidato ha mencionado una reunión programada con la embajadora de Estados Unidos, destacando su transparencia al respecto y afirmando que su enfoque está en cumplir con su trabajo y sus compromisos, en lugar de verse envuelto en controversias políticas.

Seguir leyendo: Debate presidencial en Panamá: Temas que tratarán los candidatos en el segundo encuentro

Mulino ha subrayado que su habilitación como candidato proviene del respaldo del pueblo y ha expresado su preocupación por posibles intentos de judicialización para descartar candidaturas, advirtiendo que esto podría ser perjudicial para la democracia.

En resumen, Mulino enfatiza su compromiso con el pueblo y su enfoque en el trabajo por encima de la polémica política, reiterando su postura firme en temas como la migración irregular y la transparencia en su agenda política.