El dolor en las articulaciones, la rigidez y la inflamación son algunos de los síntomas más comunes de la artritis y la artrosis, dos enfermedades que muchas veces se confunden, pero que tienen diferencias importantes.
Tu mañana Tu Mañana - 18 de mayo de 2026 - 10:50
Artritis y artrosis: diferencias, síntomas y cómo mejorar la calidad de vida
Detectar la artritis a tiempo puede ayudar a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas afectadas.
La artritis es una inflamación de las articulaciones que puede producir dolor, enrojecimiento, calor e hinchazón. En algunos casos está relacionada con enfermedades autoinmunes, infecciones o desgaste articular. Puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños y jóvenes.
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