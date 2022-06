Yo Me Llamo 2022: Selena Quintanilla es eliminada de la competencia

¡OMG! El 5to show de Yo Me Llamo estuvo candela y además se activó la dinámica para traer de vuelta a uno de los eliminados al escenario de los sueños .

Abriendo el 5to show estuvo Ednita Nazario interpretada por la mismísima One Two, quien demostró que no necesitas parecerte físicamente al artista para que demuestres que puedes llamarte como tal.