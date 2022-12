ABRAHAM | Los egipcios compran a José

Tengo la impresión que no vas a durar mucho tiempo en mi casa, le dice la mujer del comandante, ya que no desea tener en su casa a los descendientes de Isaac.

Judá está muy arrepentido, la culpa no lo deja dormir, desea confesar que su hermano fue vendido, pero antes lo platica con Rubén para ver si lo hace entrar en razón.

No hay como reparar el error, quiero que me entiendas, no hay nada que hacer, menos si le contamos a nuestro padre, lo estaremos condenando a muerte, le dice Rubén a Juda.

Juda quiere irse del campamento, porque no puede más con esa mentira.

A Dina le ofrecen casarse pero ella no quiere casarse con nadie por haber manchado su nombre con el príncipe.

Sigue este capítulo de Abraham aquí: