Aduanas retiene licor y electrodomésticos sin respaldo legal en Bocas del Toro y Colón

La Autoridad Nacional de Aduanas retuvo diversas mercancías durante operativos de verificación realizados en las provincias de Bocas del Toro y Colón, tras detectar que los responsables no contaban con la documentación que acreditara su tenencia legal. Las diligencias forman parte de las estrategias de control para combatir el contrabando y la defraudación fiscal.
Estas acciones se desarrollan bajo el compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa aduanera y proteger el comercio lícito en todo el territorio nacional.