Aduanas retiene licor y electrodomésticos sin respaldo legal en Bocas del Toro y Colón

Aduanas retiene licor sin respaldo legal en Bocas del Toro y Colón.

La Autoridad Nacional de Aduanas retuvo diversas mercancías durante operativos de verificación realizados en las provincias de Bocas del Toro y Colón, tras detectar que los responsables no contaban con la documentación que acreditara su tenencia legal. Las diligencias forman parte de las estrategias de control para combatir el contrabando y la defraudación fiscal.

En el sector de Changuinola, inspectores detectaron licor variado y un televisor sin facturas dentro de los vehículos fiscalizados. Simultáneamente, en Colón, se retuvieron 20 cajas de licor que eran transportadas sin el respaldo legal correspondiente. Toda la mercancía quedó en custodia de la institución para deslindar responsabilidades.

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Estas acciones se desarrollan bajo el compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa aduanera y proteger el comercio lícito en todo el territorio nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034016371034452293&partner=&hide_thread=false Inspectores de @aduanaspanama realizaron operativos de verificación en Bocas del Toro y Colón, donde se retuvieron mercancías que no contaban con la documentación que acreditara su tenencia legal.



En Changuinola, se detectó licor variado y un televisor sin facturas dentro de los… pic.twitter.com/hn2dA4EypN — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026