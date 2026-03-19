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Panamá Calle 7 -  19 de marzo de 2026 - 08:51

Victoria con conflicto: lo que pasó en Calle 7 Panamá el miércoles 18 de marzo

Revive lo mejor de Calle 7 Panamá del 18 de marzo: quién ganó la inmunidad y las polémicas en el equipo amarillo.

Explota la tensión en Calle 7 Panamá: inmunidad y polémica sacuden equipos

Explota la tensión en Calle 7 Panamá: inmunidad y polémica sacuden equipos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia de Calle 7 Panamá, temporada 27, correspondiente al 18 de marzo de 2026, dejó momentos intensos tanto en el rendimiento físico como en la convivencia entre equipos.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la decisión sobre la inmunidad dentro del equipo rojo, que generó expectativa entre los seguidores del programa. Sin embargo, se notó que el equipo durante la prueba no estaba organizado ¿Qué sucedió?

Controversias en el equipo amarillo

Mientras tanto, el equipo amarillo protagonizó varias controversias internas, marcadas por desacuerdos y tensiones que evidenciaron falta de comunicación en alineaciones. Estas situaciones podrían influir en su desempeño en las próximas competencias.

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