Victoria con conflicto: lo que pasó en Calle 7 Panamá el miércoles 18 de marzo

La competencia de Calle 7 Panamá , temporada 27, correspondiente al 18 de marzo de 2026, dejó momentos intensos tanto en el rendimiento físico como en la convivencia entre equipos.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la decisión sobre la inmunidad dentro del equipo rojo, que generó expectativa entre los seguidores del programa. Sin embargo, se notó que el equipo durante la prueba no estaba organizado ¿Qué sucedió?

Controversias en el equipo amarillo

Mientras tanto, el equipo amarillo protagonizó varias controversias internas, marcadas por desacuerdos y tensiones que evidenciaron falta de comunicación en alineaciones. Estas situaciones podrían influir en su desempeño en las próximas competencias.

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