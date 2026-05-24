Panamá Cara a Cara - 24 de mayo de 2026 - 12:29
Cara a Cara con Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt
Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), señaló en Cara s Cara que Panamá busca convertirse en hub regional de la innovación en inteligencia artificial, a su vez reveló, que el país planea instalar una planta de producción de vacunas, para tratar enfermedades como la fiebre amarrilla, con el apoyo de una institución brasileña y se refirió al regreso de algunas enfermedades ante la vacunación.